Пару дней назад появилась информация о готовящейся провокации на концерте шоумена Максима Галкина в Турции. На сей раз люди, якобы, планировали закидать артиста гнилыми дынями, арбузами и яйцами. Отношение к Галкину обострилось после его высказываний в отношении спецоперации и России.
Шоумен дал распоряжения своей охране, восприняв слухи всерьёз. Публику, желающую посетить шоу, будут осматривать на наличие того, что можно бросить на сцену. Культурный критик Анатолий Сушко высказался по данному поводу в своём блоге:
"Наверняка Максим призадумался о том, чтобы при входе в зрительный зал досматривать зрителей на наличие яиц и прочих гастрономических. Короче, хроническая нервозность обеспечена. Ведь при желании всегда найдется, чем бросить — шлёпками или, в крайнем случае, трусами".
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