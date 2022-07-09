Экс-мэр Архангельска рассказал о разработке "Русофоболокатора" с рейтингом стран

Бывший мэр Архангельска Александр Донской рассказал о создании "Русофоболокатора" — рейтинга стран, в котором показано отношение иностранных государств к россиянам.

Разрабатывается специальная инфографика, в которой отображено, в каких странах к гражданам РФ относятся доброжелательно, а в каких уровень русофобии превышает допустимые нормы.

"После начала спецоперации эта работа велась. Собраны данные, как относятся к русским. Будет список от тех стран, где максимально ждут русских к себе в гости, максимально доброжелательно настроены, до тех, где максимально агрессивное отношение", — цитирует слова Донского издание 29. ru.

"Русофоболокатор" создан на основе информации аналитиков. Проведена солидная работа по опросу населения в каждой из стран. Сведения будут наглядно отображены в виде инфографики. Донской заверил, что собранной информации хватает для "понимания, что происходит".

Ранее Мария Шукшина рассказала о хитрости либералов и русофобов, которые призывают россиян к покаянию.