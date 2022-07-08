Панин обратился к СК РФ: "Вы меня услышали? Бастрыкин, здравствуйте"

Алексей Панин обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой оставить в покое его знакомых в России, и в частности, не преследовать Никиту Джигурду.

Панин и Джигурда всегда демонстрировали свои дружеские отношения, однако после начала спецоперации на Украине их взгляды на происходящее резко разошлись. Проживающий в Испании Панин критикует СВО, тогда как Джигурда является активным сторонником действий российской власти.

Звезда фильма "Жмурки" объяснил, что к нему обратился директор Никиты Джигурды с просьбой отмежеваться от актёра, у которого в России начались проблемы из-за прежней дружбы с Паниным.

"Хочу обратиться к Следственному комитету России. Ребят, сейчас разговаривал с директором Никиты Джигурды. Я не имею отношения к Джигурде. Он поддерживает вашего родного президента Путина", — объяснил актёр.

Панин заступился также за "Саратов-фильм", где он снимал свой фильм под названием "Я вернулся".

""Саратов-фильм" тоже не имеет отношения к тому, что я делаю. Пожалуйста, умоляю вас, если хотите заводить уголовные дела за экстремизм, за поддержку Украины, заводите на меня. Умоляю вас, не до…… до этого прекрасного артиста Джигурды, до "Саратов-фильма", до всех остальных моих знакомых. Мои знакомые не отвечают за мои поступки. Вы меня услышали? Бастрыкин, здравствуйте. Всем добра", — выразил свою позицию артист.

Ранее Алексей Панин расстроился из-за того, что политик Илья Яшин не упомянул его в своём фильме об отношении артистов к спецоперации на Украине.