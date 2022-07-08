Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
На Херсонском направлении у ВСУ опять большие потери
Киев по указанию Запада приказал провести карательные рейды в Николаеве
В Польше вывесили баннер о Волынской резне: Киев обиделся на "провокацию"
В Офисе президента Зеленского похвастались ударами по мирным украинцам
CBS News: РФ не страдает от санкций, потому что нашла новые нефтерынки
Контрнаступление остановлено: "Ураганы" армии России разгромили ВСУ в Запорожье
Анпилогов: всем западным наёмникам могут назначить смертную казнь в ДНР
Константинов: с Западом пора жёстко разобраться всеми методами
ВЗГЛЯД: Польша собирается "остановить" Россию после перевооружения

Панин обратился к СК РФ: "Вы меня услышали? Бастрыкин, здравствуйте"

Общество

Алексей Панин обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой оставить в покое его знакомых в России, и в частности, не преследовать Никиту Джигурду.

Панин обратился к СК РФ: "Вы меня услышали? Бастрыкин, здравствуйте"

Панин и Джигурда всегда демонстрировали свои дружеские отношения, однако после начала спецоперации на Украине их взгляды на происходящее резко разошлись. Проживающий в Испании Панин критикует СВО, тогда как Джигурда является активным сторонником действий российской власти.

Звезда фильма "Жмурки" объяснил, что к нему обратился директор Никиты Джигурды с просьбой отмежеваться от актёра, у которого в России начались проблемы из-за прежней дружбы с Паниным.

"Хочу обратиться к Следственному комитету России. Ребят, сейчас разговаривал с директором Никиты Джигурды. Я не имею отношения к Джигурде. Он поддерживает вашего родного президента Путина", — объяснил актёр.

Панин заступился также за "Саратов-фильм", где он снимал свой фильм под названием "Я вернулся".

""Саратов-фильм" тоже не имеет отношения к тому, что я делаю. Пожалуйста, умоляю вас, если хотите заводить уголовные дела за экстремизм, за поддержку Украины, заводите на меня. Умоляю вас, не до…… до этого прекрасного артиста Джигурды, до "Саратов-фильма", до всех остальных моих знакомых. Мои знакомые не отвечают за мои поступки. Вы меня услышали? Бастрыкин, здравствуйте. Всем добра", — выразил свою позицию артист.

Ранее Алексей Панин расстроился из-за того, что политик Илья Яшин не упомянул его в своём фильме об отношении артистов к спецоперации на Украине.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
Кедми: Украина не объявила войну России, чтобы не "развязать руки" ВС РФ

Кедми считает, что объявление Украиной войны России "развяжет руки" ВС РФ.

Кедми: Украина не объявила войну России, чтобы не "развязать руки" ВС РФ
NYT: иностранные наёмники ещё не видели таких боевых действий, как на Украине
Силовые структуры
NYT: иностранные наёмники ещё не видели таких боевых действий, как на Украине
Силовые структуры
Новая тактика ВСУ под Северском замедлила темпы наступления союзных сил
Мир. Новости мира
Экс-командующий НАТО Бридлав призвал ВСУ взорвать Крымский мост
Игорь Латунский Следователь Волков: Гантамиров украл миллиарды, но его помиловали за заслуги перед Россией Игорь Латунский Александр Артамонов Ради выгоды Запад готов сделать конфликт на Украине бесконечным Александр Артамонов Любовь Степушова Турция задержала сухогруз с зерном из Бердянска, скоро закроет для РФ Босфор Любовь Степушова
Силовые структуры
Военные 24-й бригады ВСУ добровольно сложили оружие и боеприпасы перед камерой
Мир. Новости мира
В Rzeczpospolita обсудили заявление начальника ГУР Белоруссии о целях в Польше
Kyodo: министры стран G20 отказались фотографироваться с Лавровым
Мир. Новости мира
Kyodo: министры стран G20 отказались фотографироваться с Лавровым
Последние материалы
На Херсонском направлении у ВСУ опять большие потери
Киев по указанию Запада приказал провести карательные рейды в Николаеве
Панин обратился к СК РФ: "Вы меня услышали? Бастрыкин, здравствуйте"
Рушель Блаво о выборе талисмана: "Для Овна — стручок красного перца, Весам — роза и книга"
В Польше вывесили баннер о Волынской резне: Киев обиделся на "провокацию"
В Офисе президента Зеленского похвастались ударами по мирным украинцам
CBS News: РФ не страдает от санкций, потому что нашла новые нефтерынки
Контрнаступление остановлено: "Ураганы" армии России разгромили ВСУ в Запорожье
Анпилогов: всем западным наёмникам могут назначить смертную казнь в ДНР
Константинов: с Западом пора жёстко разобраться всеми методами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников