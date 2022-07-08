Климатолог о погоде к концу века: температура увеличится на три-четыре градуса

Климатолог Андрей Кисёлев рассказал, в каких условиях людям придётся жить в 2100 году. По словам специалиста, температура воздуха постоянно растёт. При этом в России глобальное потепление происходит в 2,5 раза быстрее, предупредил эксперт.

"Задержка тепла в воде происходит дольше, чем в воздухе. Пояс, где находится наша страна — единственный в мире, где суши больше, чем воды", — объяснил Кисёлев, слова которого приводит Радио 1.

По данным собеседника издания, в будущем участятся стихийные бедствия и погодные аномалии. Как подчеркнул климатолог, средняя температура в мире может увеличиться на три-четыре градуса.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев раскритиковал Евросоюз, который, по мнению политика, отказался от ценностей экологии ради борьбы с Москвой.