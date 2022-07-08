Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после волны слухов о его скором разводе с женой Светланой счёл нужным на них отреагировать, пусть и в косвенной форме.
Бывший президент РФ опубликовал видео, в котором поздравил с Днём семьи, любви и верности свою жену и свою семью, тем самым дав понять, что информация о его расставании с супругой является не более чем слухами.
"Поздравляю все российские семьи и тебя, Светлана, нашу семью с этим прекрасным праздником!" — сказала в обращении Медведев.
В комментариях Светлана Медведева выразила благодарность своему мужу.
Ранее стало известно, что 57-летняя жена политика уехала из России, тем самым косвенно подтвердив слухи о расставании с политиком. Некоторые источники сообщили, что супруги уже давно не вместе, и развод для них станет лишь формальностью, облегчающей жизнь.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Херсоне задержанный украинский боевик Виталий Ростецкий подтвердил, что работал на президента Украины Владимира Зеленского.