Медведев развеял слухи о своём разводе с супругой

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после волны слухов о его скором разводе с женой Светланой счёл нужным на них отреагировать, пусть и в косвенной форме.

Бывший президент РФ опубликовал видео, в котором поздравил с Днём семьи, любви и верности свою жену и свою семью, тем самым дав понять, что информация о его расставании с супругой является не более чем слухами.

"Поздравляю все российские семьи и тебя, Светлана, нашу семью с этим прекрасным праздником!" — сказала в обращении Медведев.

В комментариях Светлана Медведева выразила благодарность своему мужу.

Ранее стало известно, что 57-летняя жена политика уехала из России, тем самым косвенно подтвердив слухи о расставании с политиком. Некоторые источники сообщили, что супруги уже давно не вместе, и развод для них станет лишь формальностью, облегчающей жизнь.