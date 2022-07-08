Ветеран "Альфа" об убийстве экс-премьера Японии: "Стопроцентный прокол"

Какие ошибки совершила служба безопасности экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ, в интервью Pravda.Ru объяснил президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

Гончаров уверен, что покушение на японского политика стало возможно, так как не была организована настоящая служба охраны высокопоставленного лица. Ветеран подразделения отметил, что государство обязано позаботиться о безопасности людей, которые ранее занимали главенствующие посты в стране.

"Допустим, президенты, уходящие в отставку, все имеют право на то, что государство обеспечит им безопасность. В этом случае никакой безопасности в том плане, в котором я понимаю, да и понимают те, кто занимается проблемами безопасности, ничего не было организовано", — выразил своё мнение Гончаров.

Он обратил внимание на плохую работу дежурных секьюрити, которые стояли за спиной Абэ, но ни на что не реагировали.

"Подойти преступнику с обрезом и выстрелить экс-премьеру два раза в спину — это, наверное, показатель служб, которые организовывали те люди, которые занимались этим выступлением господина Абэ. В этой ситуации это совершенно стопроцентный прокол тех людей, которые организовали данное выступление бывшего премьер-министра", — объяснил представитель подразделения антитеррора.

Ранее миллиардер Олег Дерипаска рассказал, что убитый Синдзо Абэ выступал за сближение России и Японии.