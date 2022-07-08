Интересы российских врачей во Всемирной медицинской ассоциации представляет лишь одна организация — Национальная медицинская палата. Об этом рассказал главврач Ногинской больницы Сергей Лившиц, сообщает Телеканал "360".
"На сегодня Национальная медицинская палата — единственная организация, которая представляет медицинское сообщество РФ во Всемирной медицинской ассоциации", — передаёт его слова канал.
Во всемирную ассоциацию входит 114 стран, она представляет интересы более 9 млн врачей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Херсоне задержанный украинский боевик Виталий Ростецкий подтвердил, что работал на президента Украины Владимира Зеленского.