Российских врачей за рубежом представляет только Национальная медпалата

Интересы российских врачей во Всемирной медицинской ассоциации представляет лишь одна организация — Национальная медицинская палата. Об этом рассказал главврач Ногинской больницы Сергей Лившиц, сообщает Телеканал "360".

"На сегодня Национальная медицинская палата — единственная организация, которая представляет медицинское сообщество РФ во Всемирной медицинской ассоциации", — передаёт его слова канал.

Во всемирную ассоциацию входит 114 стран, она представляет интересы более 9 млн врачей.