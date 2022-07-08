Невролог Орлов перечислил симптомы нехватки витамина D

Нехватка витамина D в организме может привести к задержке развития у детей, к бесплодию у женщин и к другим заболеваниям в целом у взрослых людей. О симптомах нехватки этого витамина в беседе с Pravda.Ru рассказал невролог, врач-рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов.

По его словам, у детей нехватка витамина D проявляется, прежде всего, в деформации костей, в частности рёбер.

"Гиповитаминоз у детей проявляется чаще всего в виде рахита. Это задержка умственного и физического развития, задержка роста скелета. У маленьких детей мы видим на рёбрах чёткие уплотнения, также может быть деформация других костей, например, черепа", — рассказал специалист.

У взрослых людей недостаток витамина D приводит к развитию остеопороза, сообщил Орлов. Среди симптомов он перечислил частые простудные заболевания, состояние хронической усталости, хроническую боль в костях, депрессию, перепады настроения, нарушение стула, медленное заживление ран, мышечную слабость, боли в зубах, выпадение волос, беспокойный сон и потливость отдельных частей тела, в частности головы.

Более того, по словам специалиста, нехватка витамина D у женщин может вызвать бесплодие.

"У женщин это нарушение фертильной функции, то есть бесплодие, повышение артериального давления и боли в животе, не имеющие какой-то причины", — отметил собеседник Pravda. Ru.