Саша Бортич отвесила пощёчину звезде КВН во время интервью

Звезда фильма "Холоп" Саша Бортич вышла из себя во время интервью с капитаном команды КВН "Плюшки" Богданом Лисевским. Актриса влепила комику пощёчину за его шутки.

Бортич не оценила своеобразный юмор Лисевского. Комик всячески задевал актрису шутками про её внешность, одежду и творчество.

"Я не фанат ваших фильмов, но не могу не выразить респект за то, что вы не снимались в "Защитниках", — говорил КВНщик.

Заметно было как актриса всё больше раздражается. В какой-то момент Бортич начала звать своего агента, уверяя, что формат такого интервью не был обговорен заранее.

Невозмутимый Лисевский, однако, продолжал задевать звезду кинематографа колкими шутками, похожими на оскорбления.

В итоге Бортич вскочила, отвесила неприятному собеседнику пощёчину и ретировалась.

"Ты делаешь не интервью, а го…!" — выразила своё мнение актриса.

Ранее юморист уже подвергал подобным испытаниям Павла Деревянко, Леонида Слуцкого, Алексея Ягудина. Все они не знали, как реагировать на стронную манеру общения комика.

Ранее Александра Бортич заняла второе место в рейтинге главных российских актрис десятилетия. Первое место досталось Светлане Ходченковой.