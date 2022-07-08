Собчак не верит, что Медведев "поехал головой из-за развода": Сейчас не время

Ксения Собчак восприняла появление Дмитрия Медведева с женой Светланой Медведевой на публике как попытку опровергнуть слухи об их разводе.

Журналистке показалось забавным то, что Телеграм-каналы заставляют политиков реагировать на негатив.

"Вчера все админы наперебой писали, что Дмитрия Медведева бросила жена, он стал пить, и вся его жесть в канале — это результат его личных драм", — написала Ксения.

Собчак отметила, что отнеслась к таким заявлениям скептически.

"В такое напряженное и важное для власти время никто не позволит публично эту самую власть дискредитировать. И если бы политик такого уровня как Медведев реально поехал головой из-за развода, его бы сразу скрыли от глаз народа и подписчиков. Сейчас не время, сейчас надо показывать монолит и стальные нервы правящего класса", — поделилась своими размышлениями Ксения Анатольевна.

Собчак показалось, что поздравление Медведева с Днём семьи, любви и верности выглядит как ненавязчивая реакция на негативные слухи.

Ранее Дмитрий Медведев предупредил США, что попытки наказать ядерную державу, такую как Россия, за спецоперацию на Украине, ставят под угрозу человечество.