По словам жителей Нижнего Новгорода, из кранов в их домах течёт вода с отвратительным тухлым запахом.
Как пишет издание newsnn.ru, наличие воды с неприятным запахом отмечено сразу в нескольких районах города. Более того, жители города уже страдали от плохо пахнущей воды в прошлом году в течение нескольких недель, когда никто из компетентных лиц не спешил исправлять проблему. Спустя долгое время Роспотребнадзор всё-таки признал плохое качество водопроводной воды в городе, и только после этого была наконец проведена прочистка труд в отдельных районах. После этого неприятный запах прекратился.
Однако в этом году ситуация повторяется, и вода в кранах, по словам местных жителей, снова пахнет тухлой рыбой.
Коммунальщики на этот раз сразу согласились, что с водой есть проблемы. В данный момент они пытаются решить этот вопрос.
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