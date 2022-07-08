Нижегородцы жалуются на тухлую воду из крана

По словам жителей Нижнего Новгорода, из кранов в их домах течёт вода с отвратительным тухлым запахом.

Как пишет издание newsnn.ru, наличие воды с неприятным запахом отмечено сразу в нескольких районах города. Более того, жители города уже страдали от плохо пахнущей воды в прошлом году в течение нескольких недель, когда никто из компетентных лиц не спешил исправлять проблему. Спустя долгое время Роспотребнадзор всё-таки признал плохое качество водопроводной воды в городе, и только после этого была наконец проведена прочистка труд в отдельных районах. После этого неприятный запах прекратился.

Однако в этом году ситуация повторяется, и вода в кранах, по словам местных жителей, снова пахнет тухлой рыбой.

Коммунальщики на этот раз сразу согласились, что с водой есть проблемы. В данный момент они пытаются решить этот вопрос.