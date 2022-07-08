Дерипаска рассказал, что убитый Синдзо Абэ выступал за сближение РФ и Японии

Олег Дерипаска высказался о личности убитого экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Бизнесмен рассказал о проектах японского политика, который призывал к сближению с Россией

Дерипаска назвал нападение на Синдзо Абэ жестоким и бессмысленным. Самого бывшего премьер-министра Японии он охарактеризовал как фигуру исторического масштаба.

"Он был активным сторонником и проводником установления новых, стабильных, взаимовыгодных и справедливых отношений в Евразии", — написал предприниматель.

Дерипаска рассказал, что Абэ строил свою политику на идеях экономической кооперации. Политик также, по словам миллиардера, выступал за сближению народов России и Японии, призывая оставить разногласия двух стран в прошлом.

Экс-глава правительства Японии Синдзо Абэ скончался в больнице Медицинского университета Нары. Политик получил смертельное ранение в результате атаки отставного японского солдата.