Олег Дерипаска высказался о личности убитого экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Бизнесмен рассказал о проектах японского политика, который призывал к сближению с Россией
Дерипаска назвал нападение на Синдзо Абэ жестоким и бессмысленным. Самого бывшего премьер-министра Японии он охарактеризовал как фигуру исторического масштаба.
"Он был активным сторонником и проводником установления новых, стабильных, взаимовыгодных и справедливых отношений в Евразии", — написал предприниматель.
Дерипаска рассказал, что Абэ строил свою политику на идеях экономической кооперации. Политик также, по словам миллиардера, выступал за сближению народов России и Японии, призывая оставить разногласия двух стран в прошлом.
Экс-глава правительства Японии Синдзо Абэ скончался в больнице Медицинского университета Нары. Политик получил смертельное ранение в результате атаки отставного японского солдата.
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