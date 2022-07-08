В центре Петрозаводска фасад дома уже третий день "украшает" мёртвый голубь

В социальных сетях появились фотографии с мёртвым голубем, висящим на самом видном месте многоквартирного дома в центре Петрозаводска - прямо на фасаде.

Как уточняет karelinform.ru, "украшение" в виде погибшей птицы можно увидеть на самом заметном месте — на выступе между окнами дома на центральном проспекте города — на пр. Ленина. Причём дохлого голубя видят не только сами горожане, но и туристы, приезжающие в Петрозаводск, так как злосчастный дом расположен рядом с железнодорожным вокзалом.

Уточняется, что мёртвую птицу никто не снимает с фасада уже третьи сутки. Жители жалуются, что сердобольные жители кормят голубей прямо из окон, даже не выходя для этого на улицу, что доставляет неудобства всем остальным.

"Женщина, которая кормит голубей, даже не смотрит кто проходит внизу. Я бы и не написал, если бы мне не упали варёные макароны на голову! Это просто беспредел", — написал один из жителей Петрозаводска.