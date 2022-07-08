Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Россия и Киргизия создают объединённую систему ПВО
Доктор Эдигер: в жару пить нужно часто и маленькими порциями
Дерипаска рассказал, что убитый Синдзо Абэ выступал за сближение РФ и Японии
Bloomberg: Европа лишается угля из-за обмелевшего Рейна в Германии
Мардан: после слов Путина киевлянам лучше запастись российскими флагами
Нарколог развеял мифы о женском алкоголизме: "Всё зависит от вида алкоголя"
Нижегородцы жалуются на тухлую воду из крана
Жители Ижевска пожаловались на заросшие травой дороги и тротуары
Депутат Алексей Горинов отправится в колонию на семь лет за фейки о ВС РФ

В центре Петрозаводска фасад дома уже третий день "украшает" мёртвый голубь

Общество

В социальных сетях появились фотографии с мёртвым голубем, висящим на самом видном месте многоквартирного дома в центре Петрозаводска - прямо на фасаде.

В центре Петрозаводска фасад дома уже третий день "украшает" мёртвый голубь

Как уточняет karelinform.ru, "украшение" в виде погибшей птицы можно увидеть на самом заметном месте — на выступе между окнами дома на центральном проспекте города — на пр. Ленина. Причём дохлого голубя видят не только сами горожане, но и туристы, приезжающие в Петрозаводск, так как злосчастный дом расположен рядом с железнодорожным вокзалом.

Уточняется, что мёртвую птицу никто не снимает с фасада уже третьи сутки. Жители жалуются, что сердобольные жители кормят голубей прямо из окон, даже не выходя для этого на улицу, что доставляет неудобства всем остальным.

"Женщина, которая кормит голубей, даже не смотрит кто проходит внизу. Я бы и не написал, если бы мне не упали варёные макароны на голову! Это просто беспредел", — написал один из жителей Петрозаводска.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
Задержанный в Херсоне украинский боевик подтвердил, что работал на Зеленского

В Херсоне задержанный украинский боевик Виталий Ростецкий подтвердил, что работал на президента Украины Владимира Зеленского.

Задержанный в Херсоне украинский боевик подтвердил, что работал на Зеленского
Die Welt: немцы потребовали отставки Шольца после его высказывания о России
Мир. Новости мира
Die Welt: немцы потребовали отставки Шольца после его высказывания о России
Силовые структуры
Пленный из 79-й бригады рассказал о больших потерях ВСУ и дезертирстве
Силовые структуры
Подоляка: ВСУ начали применять тактику "активной обороны" в Донбассе
Игорь Латунский Следователь Волков: Гантамиров украл миллиарды, но его помиловали за заслуги перед Россией Игорь Латунский Александр Артамонов Ради выгоды Запад готов сделать конфликт на Украине бесконечным Александр Артамонов Любовь Степушова Турция задержала сухогруз с зерном из Бердянска, скоро закроет для РФ Босфор Любовь Степушова
Силовые структуры
Группировка "О" ВС РФ разбила отряд ВСУ у Григоровки и захватила оружие НАТО
Силовые структуры
Военный ВС РФ из Курганской области сообщил о пытках в плену у ВСУ на Украине
Fox News: Путин нанёс последний удар по Джонсону
Мир. Новости мира
Fox News: Путин нанёс последний удар по Джонсону
Последние материалы
Депутат Алексей Горинов отправится в колонию на семь лет за фейки о ВС РФ
В центре Петрозаводска фасад дома уже третий день "украшает" мёртвый голубь
Мэр Чернигова Атрошенко: ставленники Зеленского хотят сместить меня с должности
Жена Медведева уехала из РФ на фоне слухов о разводе с политиком
Пушилин: отставка Джонсона негативно повлияет на поставки оружия Украине
Путину доложили о "пиратстве Польши" и предложили эмбарго на её товары
ВМФ РФ получил подлодку-носитель спецназначения "Белгород"
"Одноклассники": 33% пользователей Рунета меняют аватар, знакомясь в соцсетях
Советы, как не уснуть за рулём: взять компаньона и семечки, не уходить в себя
В Мурманской области задержали предполагаемого убийцу восьмилетнего мальчика
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников