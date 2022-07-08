Супруга зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева Светлана уехала из России, породив тем самым новую волну слухов о разводе с политиком. Такой информацией поделился Telegram-канал "Антиглянец", не уточняя конкретное местонахождение жены бывшего президента РФ.
Супруги уже давно не живут вместе, утверждает источник.
"Насколько мы слышали из нескольких источников, Светлана и Дмитрий Медведевы давно не живут вместе и, более того, Светлана даже не в России. Официальный развод в их случае — скорее формальность, которая может разве что помочь супруге бывшего президента не дёргаться при публикации каждого нового пакета зарубежных санкций", — сообщил источник.
Тем не менее официальных сообщений по этому поводу пока нет. Светлана и Дмитрий Медведевы поженились в 1993 году. У пары есть сын Илья, который в 2022 году стал членом партии своего отца — "Единой России".
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