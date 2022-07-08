Депутат Алексей Горинов отправится в колонию на семь лет за фейки о ВС РФ

Мещанский районный суд приговорил муниципального депутата Алексея Горинова к 7 годам колонии. 15 марта на заседании совета депутатов Горинов выступил против проведения спецоперации на Украине.

Горинова осудили по статье по статье 207.3 УК РФ, которая отягощается пунктом об использовании служебного положения. Осуждённому депутату запретили также занимать должности в органах власти четыре года.

Суд решил, что вина Горинова полностью доказана, так как он распространил "сведения о гибели детей в Украине, которые противоречили брифингам Минобороны". Инцидент произошёл в середине марта, когда муниципальные депутаты совещались по поводу проведения городских мероприятий.

Горинов и его коллега Елена Котеночкина, которая уехала из страны, опасаясь уголовного преследования, призвали прервать совещание минутой молчания в память погибших граждан Украины. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн выступил с инициативой наказать депутатов. После этого Горинова задержали.

Это первый прецедент, когда человек получает реальный срок по уголовной статье о фейках о ВС РФ.

Ранее на представителя РПЦ иеромонаха Никандра возбудили уголовное дело по статье о дискредитации ВС РФ. Священнослужитель позволил себе раскритиковать спецоперацию на Украине.