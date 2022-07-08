Симоньян о заявлении Путина об Украине: С 24 февраля это самая серьёзная новость

Глава RT Маргарита Симоньян обратила внимание подписчиков на самое серьёзное заявление Владимира Путина с момента начала спецоперации на Украине.

Журналистка опубликовала цитату президента РФ.

"Россия ещё ничего не начинала всерьёз на Украине", — заявил российский лидер.

Симоньян придала словам Путина особое значение.

"С 24-го февраля это самая серьёзная новость, на самом деле", — объяснила телеведущая.

Ранее Ксения Собчак нашла противоречия в заявлениях Владимира Соловьёва, Маргариты Симоньян и Валентины Матвиенко. Её удивило то, что одни государственные спикеры выступают за ядерную войну, а другие называют её концом человеческой цивилизации.