Глава RT Маргарита Симоньян обратила внимание подписчиков на самое серьёзное заявление Владимира Путина с момента начала спецоперации на Украине.
Журналистка опубликовала цитату президента РФ.
"Россия ещё ничего не начинала всерьёз на Украине", — заявил российский лидер.
Симоньян придала словам Путина особое значение.
"С 24-го февраля это самая серьёзная новость, на самом деле", — объяснила телеведущая.
Ранее Ксения Собчак нашла противоречия в заявлениях Владимира Соловьёва, Маргариты Симоньян и Валентины Матвиенко. Её удивило то, что одни государственные спикеры выступают за ядерную войну, а другие называют её концом человеческой цивилизации.
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