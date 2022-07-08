В Тюмени выставили на продажу гигантскую бабочку Атлас из семейства Павлиноглазок, размах крыльев которой достигает 22 сантиметров. Об этом пишет nashgorod.ru.
По информации издания, Атлас — одна из самых крупных бабочек в мире, получившая своё наименование от героя мифов Древней Греции Атланта, которого также называют Атласом.
За бабочку просят порядка полутора тысяч рублей. При этом в материале сказано, что это не слишком большая сумма для экзотического домашнего насекомого.
Отмечается, что бабочек с мозаичным гинандроморфизмом (Орнитоптера голиаф) обычно выставляют на продажу минимум за пять тысяч рублей.
Бабочка Атлас живёт не больше двух недель в домашних условиях. Зачастую погибшее насекомое в дальнейшем используют для оформления интерьера.
Ранее сообщалось, что в Нижневартовске на популярном сайте появилось объявление о продаже чемодана с советскими рублями и журналом "Вокруг света" за 1972 год.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Херсоне задержанный украинский боевик Виталий Ростецкий подтвердил, что работал на президента Украины Владимира Зеленского.