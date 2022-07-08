Зоопсихолог Волков: тепловому удару больше подвержены собаки-брахицефалы

Зоопсихолог Мирослав Волков рассказал Pravda.Ru о том, как помочь домашним животным в жару и какие породы собак больше других подвержены перегреву.

Специалист перечислил основные симптомы теплового удара у питомцев:

"Основные симптомы — угнетение, отказ от еды и питья, плохое самочувствие, отсутствие игровой активности, покраснение или побледнение слизистых".

По словам Волкова, есть специальные лежанки, которые охлаждаются от прикосновения с телом собаки. Эти устройства помогут животным пережить жару.

"Маленьким, особенно короткошерстным собакам, нужна какая-то лёгкая одежда, чтобы прямые солнечные лучи не вызывали солнечного ожога. Гулять желательно в утреннее и вечернее время, когда не самый солнцепёк. И на прогулку можно брать с собой воду", — отметил зоопсихолог.

Он сообщил, что собаки-брахицефалы больше подвержены перегреву. К ним относятся бульдоги, мопсы и другие породы, у которых нос приплюснут. За счёт своеобразного строения черепа воздух, которым дышат эти собаки, не охлаждается в должной мере по мере продвижения к лёгким, подчеркнул эксперт.