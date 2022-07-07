Основатель Телеграм-канала "Медиатехнолог" Дмитрий Кирьян покинул проект

Создатель крупнейшего Телеграм-канала "Медиатехнолог", политконсультант Дмитрий Кирьян объяснил причину своего ухода из проекта.

Кирьян рассказал, что хочет двигаться дальше, поэтому занялся работой над другими значимыми и амбициозными проектами.

"Внутри проекта сформирована достойная команда, поэтому я уверен, что проект и дальше будет развиваться уже без моего непосредственного участия", — цитирует слова политконсультанта "Комсомольская правда".

Кирьян отметил, что телеграм-канал "Медиатехнолог" успешно работает с 2016 года. Его аудитория насчитывает более 130 тысяч подписчиков. В 2021 году "Медиатехнолог" вошёл в тройку самых популярных каналов среди российских специалистов по связям с общественностью.