Ксения Собчак нашла противоречия в заявлениях Владимира Соловьёва, Маргариты Симоньян и Валентины Матвиенко.
Журналистка призналась, что запуталась, так как не увидела единства мнений среди первых спикеров российского общества.
"Соловьев, Скабеева и Симоньян (три эс) нам постоянно намекают на ядерную войну. А вот Валентина Матвиенко в Совфеде вроде бы как грозит им пальчиком", — написала Ксения Анатольевна.
Собчак привела заявление председателя Совета Федерации РФ.
"Любой здравомыслящий человек понимает, что ядерная война — это конец человеческой цивилизации, конец нашей планете. Это даже обсуждать нельзя, это даже в самом кошмарном сне нельзя представить", — сказала Матвиенко.
Ксения увидела в этом явные нестыковки идеологического плана.
"Политическая биполярка какая-то", — прокомментировала увиденные противоречия журналистка.
Ранее Ксения Собчак на фоне новостей об отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона напомнила о секс-скандале с депутатом Леонидом Слуцким, которого обвиняли в домогательствах.
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