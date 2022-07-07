Собчак о заявлениях Матвиенко: "Политическая биполярка какая-то"

Ксения Собчак нашла противоречия в заявлениях Владимира Соловьёва, Маргариты Симоньян и Валентины Матвиенко.

Журналистка призналась, что запуталась, так как не увидела единства мнений среди первых спикеров российского общества.

"Соловьев, Скабеева и Симоньян (три эс) нам постоянно намекают на ядерную войну. А вот Валентина Матвиенко в Совфеде вроде бы как грозит им пальчиком", — написала Ксения Анатольевна.

Собчак привела заявление председателя Совета Федерации РФ.

"Любой здравомыслящий человек понимает, что ядерная война — это конец человеческой цивилизации, конец нашей планете. Это даже обсуждать нельзя, это даже в самом кошмарном сне нельзя представить", — сказала Матвиенко.

Ксения увидела в этом явные нестыковки идеологического плана.

"Политическая биполярка какая-то", — прокомментировала увиденные противоречия журналистка.

Ранее Ксения Собчак на фоне новостей об отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона напомнила о секс-скандале с депутатом Леонидом Слуцким, которого обвиняли в домогательствах.