Президент России Владимир Путин ответил на отдельные заявления со стороны Запада, призывающие победить РФ на поле боя в Донбассе. Глава государства предупредил о печальных последствиях таких попыток для противника.
"Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну, что здесь скажешь? Пусть попробуют", — сказал Путин на встрече с лидерами партий, представленных в Госдуме.
Президент также добавил, что риторика Запада свидетельствует о намерении "воевать до последнего украинца".
"Это трагедия для украинского народа, но, похоже, всё к этому и идёт", — добавил российский лидер.
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