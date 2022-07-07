Путин: "Нас хотят победить на поле боя — пусть попробуют"

Президент России Владимир Путин ответил на отдельные заявления со стороны Запада, призывающие победить РФ на поле боя в Донбассе. Глава государства предупредил о печальных последствиях таких попыток для противника.

"Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну, что здесь скажешь? Пусть попробуют", — сказал Путин на встрече с лидерами партий, представленных в Госдуме.

Президент также добавил, что риторика Запада свидетельствует о намерении "воевать до последнего украинца".

"Это трагедия для украинского народа, но, похоже, всё к этому и идёт", — добавил российский лидер.