Хинштейн раскритиковал приговор уроженцу Украины, избившему ветерана в Москве

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн раскритиковал приговор московского суда, который назначил 1,5 года ограничения свободы уроженцу Украины, избившему ветерана ВС РФ. Депутат пообещал добиваться пересмотра дела в прокуратуре.

"Уроженец Украины с американским паспортом, жестоко избивший в Москве 84-летнего ветерана ВС за поддержку СВО, осуждён к 1,5 годам ограничения свободы. Он всего-навсего не сможет посещать рестораны и массовые мероприятия. Считаю вынесенный приговор бессовестным издевательством над здравым смыслом", — отметил Хинштейн.

Политик выразил недоумение тем, что следователи квалифицировали действия нападавшего по мягкой статье. Парламентарий уверен, что в данном случае очевидно "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью по мотивам политической, идеологической или национальной ненависти.

"Буду вновь обращаться в прокуратуру, и добиваться пересмотра дела", — заверил Хинштейн.

В начале марта в Москве 57-летний уроженец Киева избил ветерана ВС РФ за поддержку спецоперации на Украине. Пострадавший был помещён в реанимацию с сотрясением мозга, переломом челюсти и многочисленными гематомами. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.