Жителю Хакасии дали условный срок за экстремистское поведение в Сети

23-летнего молодого человека из Хакасии приговорили к лишению свободы сроком на два года условно за проявления экстремизма в соцсетях.

Как пишет newkhakasiya.online, парень поплатился за то, что призывал к насилию в отношении представителей силовых структур, принадлежащих к органам исполнительной и законодательной власти, а также к правоохранительным российским структурам.

Юный экстремист проживает в селе Белый Яр, свои экстремистские призывы он распространял несколько месяцев, в период с сентября по декабрь 2021 года.

Информацию о правонарушении предоставила пресс-служба управления ФСБ в Хакасии.

В ведомстве отметили, что начинающий экстремист достаточно легко отделался, молодому человеку могло грозить фактическое тюремное заключение сроком до 5 лет.