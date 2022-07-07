23-летнего молодого человека из Хакасии приговорили к лишению свободы сроком на два года условно за проявления экстремизма в соцсетях.
Как пишет newkhakasiya.online, парень поплатился за то, что призывал к насилию в отношении представителей силовых структур, принадлежащих к органам исполнительной и законодательной власти, а также к правоохранительным российским структурам.
Юный экстремист проживает в селе Белый Яр, свои экстремистские призывы он распространял несколько месяцев, в период с сентября по декабрь 2021 года.
Информацию о правонарушении предоставила пресс-служба управления ФСБ в Хакасии.
В ведомстве отметили, что начинающий экстремист достаточно легко отделался, молодому человеку могло грозить фактическое тюремное заключение сроком до 5 лет.
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