Психолог о поддержке ребёнка в период поступления в вуз: "Мир не рухнет"

Психолог, психоаналитик, кандидат социологических наук Людмила Полянова в беседе с Pravda.Ru рассказала, как помочь ребёнку в момент поступление в высшее учебное заведение.

Полянова отметила, что сейчас родителям ничего делать не надо, так как основное дети сделали — они сдали ЕГЭ. Подачу документов в вузы она назвала техническим моментом.

"Поддерживать ребёнка надо на протяжении всех лет обучения в школе, особенно когда это старшеклассники — 9 класс (ОГЭ), 10 класс (ЕГЭ), не создавать излишний ажиотаж, потому что дети сейчас перегружены. Перегружены репетиторами. Как правило, сдача экзаменов и поступление не в пользу детей, начиная с технической стороны, когда дети сдают под камерами, их чуть ли не обыскивают", — рассказала Полянова.

Психолог считает, что из школьников делают потенциальных преступников, так как на них психологически давят камеры, что является серьёзной психологической нагрузкой.

"Родители не должны транслировать детям, что если он не сдал на ту оценку, которую ожидали родители, не поступил, то мир рухнет. Мир не рухнет", — сказала специалист, подчеркнув важность проявления родительской любви.

Психоаналитик предупредила, что давление на ребёнка может плохо отразиться на результатах экзамена.

"Если ребёнок уверен, что родитель его примет в любом состоянии с любыми результатами, тогда результаты будут хорошие. Если начинается родительский террор "не поступишь — тогда то-то, то-то", вот тогда результаты обратный", — объяснила эксперт.

Полянова считает неправильной ситуацию, когда родители требуют, чтобы ребёнок соответствовал их ожиданиям.

"Если родители сами инфантильные и ждут каким-то чудом, что ребенок выдаст результаты, тогда результаты будут плохие в широком смысле, не только в плане учёбы", — объяснила психолог.