Собчак о секс-скандале с депутатом Слуцким: "И что? Человек пошёл на повышение"

Ксения Собчак на фоне новостей об отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона напомнила о секс-скандале с депутатом Леонидом Слуцким, которого обвиняли в домогательствах.

Журналистка объяснила, что в случае со Слуцким, по её мнению, были доказаны факты домогательств, "а не анонимные истории с диктофонными записями".

"И что? Слуцкий был с позором уволен из Госдумы? Может быть он с частью и покаянием ушёл сам? Нет. Человек теперь партию возглавляет, пошел на повышение", — написала Ксения Анатольевна.

Собчак обратила внимание на то, что в России уход Джонсона обсуждают все политики.

"Выводы делайте сами", — написала звезда ТВ и интернета.

27 мая председателем ЛДПР на внеочередном съезде партии был избран руководитель фракции в Госдуме Леонид Слуцкий. Как сообщил член высшего совета партии Ярослава Нилова, "86 бюллетеней, все за".