Ксения Собчак на фоне новостей об отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона напомнила о секс-скандале с депутатом Леонидом Слуцким, которого обвиняли в домогательствах.
Журналистка объяснила, что в случае со Слуцким, по её мнению, были доказаны факты домогательств, "а не анонимные истории с диктофонными записями".
"И что? Слуцкий был с позором уволен из Госдумы? Может быть он с частью и покаянием ушёл сам? Нет. Человек теперь партию возглавляет, пошел на повышение", — написала Ксения Анатольевна.
Собчак обратила внимание на то, что в России уход Джонсона обсуждают все политики.
"Выводы делайте сами", — написала звезда ТВ и интернета.
27 мая председателем ЛДПР на внеочередном съезде партии был избран руководитель фракции в Госдуме Леонид Слуцкий. Как сообщил член высшего совета партии Ярослава Нилова, "86 бюллетеней, все за".
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