Ксения Собчак порассуждала над тем, мог бы случиться скандал, подобный тому, что разразился в Великобритании с Борисом Джонсоном, в России.
Журналистка предположила, что для нашей страны подобный сценарий выглядит нереалистично.
"Представьте, что в России крупный политик подаёт в отставку, будучи косвенно замешанным в скандале с домогательствами, и его никто из коллег не покрывает. Представили? Вот и я нет", — написала Ксения Анатольевна.
Собчак представила подборку высказываний российских политиков, отреагировавших на новость о скорой отставке премьер-министра Великобритании.
"Главным ястребом и главным русофом в антироссийской политике всегда выступал Борис Джонсон", — сказала Валентина Матвиенко.
"Он очень нас не любит, мы его тоже", — объяснил Дмитрий Песков.
"По Джонсону ударил запущенный им самим бумеранг, он точно так же покинул Терезу Мей, когда она перебрала со Скрипалями и начала вязнуть. Джонсон сбежал с тонущего корабля, сделав ставку на собственной карьере. На этот раз соратники сдали его. И ещё как сдали", — выразила своё мнение Мария Захарова.
Ранее сообщалось, что руководитель британского правительства Борис Джонсон планирует в ближайшие часы сообщить об отставке.
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