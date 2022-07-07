Собчак о скандале с Борисом Джонсоном: "И его никто из коллег не покрывает"

Ксения Собчак порассуждала над тем, мог бы случиться скандал, подобный тому, что разразился в Великобритании с Борисом Джонсоном, в России.

Журналистка предположила, что для нашей страны подобный сценарий выглядит нереалистично.

"Представьте, что в России крупный политик подаёт в отставку, будучи косвенно замешанным в скандале с домогательствами, и его никто из коллег не покрывает. Представили? Вот и я нет", — написала Ксения Анатольевна.

Собчак представила подборку высказываний российских политиков, отреагировавших на новость о скорой отставке премьер-министра Великобритании.

"Главным ястребом и главным русофом в антироссийской политике всегда выступал Борис Джонсон", — сказала Валентина Матвиенко. "Он очень нас не любит, мы его тоже", — объяснил Дмитрий Песков. "По Джонсону ударил запущенный им самим бумеранг, он точно так же покинул Терезу Мей, когда она перебрала со Скрипалями и начала вязнуть. Джонсон сбежал с тонущего корабля, сделав ставку на собственной карьере. На этот раз соратники сдали его. И ещё как сдали", — выразила своё мнение Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что руководитель британского правительства Борис Джонсон планирует в ближайшие часы сообщить об отставке.