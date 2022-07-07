В Нижневартовске на одном из популярных сайтов появилось объявление о продаже чемодана с советскими рублями. Об этом пишет muksun.fm.
По информации издания, автор публикации просил за дипломат с деньгами СССР 11 тысяч рублей. Кроме того, в качестве бонуса он обещал отдать покупателю журнал "Вокруг света" за 1972 год. В материале сказано, что в чемодане находилась крупная сумма по меркам СССР — 33 тысячи советских рублей.
"Бандерольки на пачках с деньгами, порванные части на сгибах склеены скотчем", — подчеркнул продавец.
Отмечается, что объявление уже сняли с публикации. В годы СССР за деньги, хранящиеся в чемодане, можно было купить ценную недвижимость.
Издание напоминает, что квартира в Москве тогда стоила 5 тысяч рублей, премиальная "Волга" — 9 тысяч рублей, а средняя зарплата была на уровне 130 рублей.
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