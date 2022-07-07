Способная выживать лишь на юге США магнолия Эша зацвела на один день в ботаническом саду в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает newsnn. ru.
"Первый раз за последние шесть лет зацвела магнолия Эша. Цветок распустился всего на один день", — говорится в сообщении.
Издание со ссылкой на ботанический сад нижегородского университета также отмечает, что растение способно выживать только на определенной территории во Флориде.
Листья магнолии Эша могут достигать 70 см в длину и 30 см в ширину. Родиной цветка считается Флорида, также он встречался в Техасе.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алексей Арестович высказал своё видение ситуации на Украине.