Безсонов: кафе в Москве проводит благотворительные распродажи для помощи ВСУ

Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов с возмущением рассказал, что кафе в Москве проводит благотворительные аукционы для помощи ВСУ.

Донецкий чиновник считает, что московское заведение "La Virgen Taqueria" является ярким примером того, как на общественное мнение россиян влияет западная и украинская пропаганда.

"Вот хороший пример последствий употребления вражеского информационного продукта", — отметил Безсонов.

В заведении регулярно проводятся распродажи для "помощи нуждающимся", а вырученные деньги отправляются украинским волонтерам. Те, в свою очередь, закупают современное обмундирование и оборудование для ВСУ, что является, по мнению замминистра, откровенным предательством

"Я очень надеюсь, что законодательство РФ быстрее перейдёт на военные рельсы и любые проявления предательства будут жестоко караться законом", — пожелал чиновник.

Он уверен, что сражающиеся с националистами российские солдаты должны быть уверены в поддержке народа, который "ценит их подвиг и никогда не допустит даже малейших проявлений неуважения в их адрес".