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Психолог Метелина: женатый мужчина — самый главный мошенник на сайтах знакомств

Общество

Психолог, эксперт в области отношений мужчин и женщин Алиса Метелина рассказала в интервью Pravda.Ru, как не стать жертвой мошенников в приложениях для знакомств.

Психолог Метелина: женатый мужчина — самый главный мошенник на сайтах знакомств

По её словам, больше всего следует опасаться женатых мужчин, которые пытаются выдать себя за холостых, чтобы получить "быстрое удовольствие".

"Первый и самый главный мошенник — это женатый мужчина. Скорее всего, на свидании он может начать оправдываться, что живёт с женой в разных комнатах, или же скажет, что у них с супругой уже давно ничего нет", — предположила психолог.

Она подчеркнула: на свидании такой мужчина, как правило, в шутливом тоне пытается убедить девушек в том, что его жена "ничего не узнает".

Кроме того, Метелина перечислила и другие ситуации, которых стоит опасаться во время общения на сайтах знакомств:

  • Постоянные отговорки мужчины, чтобы не встречаться вживую. По мнению психолога, если пользователь намерен только переписываться и избегает свиданий, то, вероятно, у него есть женщина "под боком". Как пояснила специалист, такие люди стремятся повысить свою самооценку за счёт приложений для знакомств.
  • Ориентирование на деньги во время онлайн-переписки. Чаще всего это происходит, когда мужчина находится в другом городе и всячески демонстрирует девушке признаки успешной жизни. Психолог отметила, что в какой-то момент у потенциального партнёра внезапно случается "финансовая катастрофа", и он начинает просить деньги, при этом женщины зачастую превращаются в "спасительниц", берут кредиты, отдают накопления мошенникам.

Метелина добавила, что девушки тоже могут обманывать на сайтах знакомств, например, некоторые мошенницы втираются в доверие к молодым людям, а затем сообщают им о пропаже "Айфона", намекая на то, что им нужен новый телефон.

"Однако в последнее время в моей практике складывается такая тенденция, что мужчин, наживающихся на наивности российских женщин, почему-то больше", — заключила психолог.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Наталия Красовская
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