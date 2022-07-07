Психолог, эксперт в области отношений мужчин и женщин Алиса Метелина рассказала в интервью Pravda.Ru, как не стать жертвой мошенников в приложениях для знакомств.
По её словам, больше всего следует опасаться женатых мужчин, которые пытаются выдать себя за холостых, чтобы получить "быстрое удовольствие".
"Первый и самый главный мошенник — это женатый мужчина. Скорее всего, на свидании он может начать оправдываться, что живёт с женой в разных комнатах, или же скажет, что у них с супругой уже давно ничего нет", — предположила психолог.
Она подчеркнула: на свидании такой мужчина, как правило, в шутливом тоне пытается убедить девушек в том, что его жена "ничего не узнает".
Кроме того, Метелина перечислила и другие ситуации, которых стоит опасаться во время общения на сайтах знакомств:
Метелина добавила, что девушки тоже могут обманывать на сайтах знакомств, например, некоторые мошенницы втираются в доверие к молодым людям, а затем сообщают им о пропаже "Айфона", намекая на то, что им нужен новый телефон.
"Однако в последнее время в моей практике складывается такая тенденция, что мужчин, наживающихся на наивности российских женщин, почему-то больше", — заключила психолог.
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