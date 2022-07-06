Юрист Иван Соловьёв рассказал, как после ухода пандемии COVID-19 вскрылись старые проблемы здравоохранения. Медики в некоторых российских больницах увольняются из-за снижения заработной платы.
Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев привёл в пример ситуацию в подмосковной больнице, где изъявили желание уволиться сразу шесть реаниматологов. Зарплата медиков в постковидную эпоху упала почти на 30%.
"Волна коронавируса идёт на спад, ковидные ограничения снимаются вместе с существенными доплатами, вот и вылезают на свет застарелые проблемы отечественного здравоохранения, которые в период всеобщей антивирусной мобилизации отошли на второй план или замалчивались", — цитирует слова Соловьёва Общественная Служба Новостей.
Он обратил внимание и на проблему оснащения больниц и другие "перезревшие" проблемы российской медицины, которые в период пандемии ушли на второй план.
Ранее сообщалось, что к концу 2022 года специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) могут объявить о завершение пандемии коронавируса.
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