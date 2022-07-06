Садальский раскритиковал Никиту Михалкова: "Его последние фильмы — провалы!"

Станислав Садальский назвал российское кино мощнейшим предприятием по освоению бюджетов и прошёлся по творчеству Никиты Михалкова.

Садальский порассуждал о качестве российской киноиндустрии.

"Герой труда Михалков заявил, что все попытки снимать российского кино обречены на провал. Трудно с Никитой не согласиться — о чём ярко говорят его последние фильмы — провалы!" — написал звезда фильма "Место встречи изменить нельзя в своём микроблоге.

70-летний актёр считает, что в российском кино не существует никакой ответственности за неудачные проекты.

"Получение прибыли от проката никого не интересует, ответственности за провальный прокат никогда никто не несёт. Нулевые режиссёры, нулевые сценаристы, нулевые актёры или стендаперы", — выразил своё мнение заслуженный артист РСФСР.

Ранее Станислав Садальский с иронией отнёсся к рассказу Никиты Михалкова о том, что его предки занимали высокую должность в династии Романовых. Артист напомнил, что прежде эта история в устах режиссёра звучала иначе.