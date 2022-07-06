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Собчак впечатлили заявления Разина о смерти Шатунова: "Обвинил в смерти судью"

Общество

Андрей Разин перечислил тех, кто по его мнению, виновен, в смерти Юрия Шатунова. Ксения Собчак высказалась по поводу заявлений продюсера "Ласкового мая".

Собчак впечатлили заявления Разина о смерти Шатунова: "Обвинил в смерти судью"

Разин раскритиковал адвокатов Юрия Шатунова, которые якобы заставили певца работать сверх меры, чтобы оплатить их услуги. Увидел он в кончине исполнителя хита "Белые розы" и вину судьи Ставропольского суда, который принял решение в пользу певца в споре о правах на песни группы "Ласковый май".

Ксению Собчак впечатлили подобные выводы.

"Обожаю, обожаю. Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин в одной там экстремистской соцсети обвинил в смерти Шатунова судью, которая решала, кому из них двоих принадлежат права на песни", — написала журналистка.

Ксения Анатольевна пересказала суть умозаключений продюсера.

"За пару дней до смерти певец выиграл суд, а Разин, соответственно, проиграл. По мнению последнего, это решение "привело к эмоциональному всплеску" на фоне тяжелого гастрольного тура", — рассказала звезда ТВ и интернета.

Ранее сообщалось, что врачам может грозить уголовное дело за смерть Шатунова из-за неоказания помощи.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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