Андрей Разин перечислил тех, кто по его мнению, виновен, в смерти Юрия Шатунова. Ксения Собчак высказалась по поводу заявлений продюсера "Ласкового мая".
Разин раскритиковал адвокатов Юрия Шатунова, которые якобы заставили певца работать сверх меры, чтобы оплатить их услуги. Увидел он в кончине исполнителя хита "Белые розы" и вину судьи Ставропольского суда, который принял решение в пользу певца в споре о правах на песни группы "Ласковый май".
Ксению Собчак впечатлили подобные выводы.
"Обожаю, обожаю. Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин в одной там экстремистской соцсети обвинил в смерти Шатунова судью, которая решала, кому из них двоих принадлежат права на песни", — написала журналистка.
Ксения Анатольевна пересказала суть умозаключений продюсера.
"За пару дней до смерти певец выиграл суд, а Разин, соответственно, проиграл. По мнению последнего, это решение "привело к эмоциональному всплеску" на фоне тяжелого гастрольного тура", — рассказала звезда ТВ и интернета.
Ранее сообщалось, что врачам может грозить уголовное дело за смерть Шатунова из-за неоказания помощи.
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