Жители Сухой Балки опасаются сноса домов: "Как на пороховой бочке"

Компания "Транснефть — Западная Сибирь" судилась с жителями поселка Сухая Балка под Красноярском. Население обвиняли в том, что их жильё попало в охранную зону нефтепровода "Анжеро-Судженск — Красноярск".

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону сносят исторические здания в пользу "железобетонных уродов"

В данный момент иски к жителям перестали подавать в суд, однако сельчане не верят в то, что угроза для них осталась в прошлом. Митинги жители села проводить прекратили, однако намерены до последнего отстаивать свою недвижимость.

"Администрации вообще фиолетово. У меня другого жилья нет, мне идти некуда и терять нечего", — цитирует слова одной из жительниц населённого пункта prmira.ru.

Владельцы домов в посёлке подозревают, что в определённый момент "Транснефть" вернётся к своим планам по сносу домов.