Россиянин получил 2,5 года ограничения свободы за разработку читов

Суд в Екатеринбурге приговорил программиста к 2,5 годам ограничения свободы. Злоумышленник создавал ботов и читы для известных игр World of Tanks и World of Warships.

"Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы", — заявили представители прокуратуры Свердловской области.

По информации правоохранителей, разработчик занимался преступной деятельностью с 2013 года. Из-за программ мужчин пользователи получали преимущества в играх, отметили в ведомстве. Также его представители сообщили, что осуждённый россиянин признал вину. Против него завели уголовное дело по статье 273 УК РФ.

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