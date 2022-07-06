Опрос россиян показал, что их мало волнуют семейные ссоры

Россияне считают самыми нежелательными соседями по подъезду лиц, страдающих алкоголизмом, наркоманов и граждан, имеющих психические заболевания. Об этом пишет издание "Вести Подмосковья" со ссылкой на данные опроса, проведённого страховой компанией.

Специалисты опросили 1200 респондентов, чтобы выяснить, как граждане России борются с шумными соседями.

Оказалось, что полицию для решения конфликта с соседями в многоквартирном доме вынужден был вызывать каждый четвёртый соотечественник. При этом напрямую пытались уладить бытовые ссоры почти половина опрошенных. Однако они заявили, что предпочли бы решать вопрос повышением штрафов за нарушение тишины в доме.

До скандала, по словам участников опроса, дело доходило в каждом десятом случае, а ещё 5% респондентов сообщили, что писали обличающие записки с целью пристыдить оппонентов в лифте или на входной двери подъезда.

В результате опроса также выяснилось, что супружеские ссоры беспокоят всего лишь 5% россиян. Это меньше, чем грязнули (6%), любители громкого секса (6%) и шумные маленькие дети (6%).