Городовые Нижнего Новгорода обратили внимание общественности на проблему, набирающую обороты на городских улицах. Речь идёт об аниматорах, одетых в костюмы ростовых кукол животных, которые делают совместные фото с приезжими, после чего требуют с последних деньги за снимки.
Один из городовых Нижнего Новгорода по имени Роман рассказал изданию newsnn.ru, что бороться с наглыми "зебрами и другими животными" приходится каждый день. Городовые ведут с назойливыми предпринимателями разъяснительную работу, а если получают доказательства вымогательства денег за сделанные с туристами снимки, то прогоняют с улицы.
"Меня уже почти все зебры знают. Я встречался с их неофициальным руководителем, беседовал. Он сказал, что нас услышал и деньги они вымогать не будут. Но они пока никуда не уходят. Однако, когда я прохожу мимо, к людям не подходят", — рассказал служитель порядка.
Собеседник издания уверен, что привести в чувство навязчивых уличных аниматоров могут изменения законодательства и штрафы "зебрам".
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