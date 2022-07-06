Нижегородские городовые приступили к борьбе с уличными аниматорами-вымогателями

Городовые Нижнего Новгорода обратили внимание общественности на проблему, набирающую обороты на городских улицах. Речь идёт об аниматорах, одетых в костюмы ростовых кукол животных, которые делают совместные фото с приезжими, после чего требуют с последних деньги за снимки.

Один из городовых Нижнего Новгорода по имени Роман рассказал изданию newsnn.ru, что бороться с наглыми "зебрами и другими животными" приходится каждый день. Городовые ведут с назойливыми предпринимателями разъяснительную работу, а если получают доказательства вымогательства денег за сделанные с туристами снимки, то прогоняют с улицы.

"Меня уже почти все зебры знают. Я встречался с их неофициальным руководителем, беседовал. Он сказал, что нас услышал и деньги они вымогать не будут. Но они пока никуда не уходят. Однако, когда я прохожу мимо, к людям не подходят", — рассказал служитель порядка.

Собеседник издания уверен, что привести в чувство навязчивых уличных аниматоров могут изменения законодательства и штрафы "зебрам".