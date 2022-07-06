Юристы: Россию ждет тотальный контроль граждан

В 2022 году растёт количество "цифровых" преступлений, и ситуация требует законодательного регулирования. Преступность видоизменяется в цифровую сторону, и возникает необходимость в современных приёмах борьбы с ней.

На данный момент уже существуют программы, отслеживающие потенциальных преступников по мимике и походке. Ряд алгоритмов занимается и анализом соцсетей.

Но государство пока не разработало ни новой отрасли права, ни системного подхода к использованию IT-новаций.

Хотя, какие-то меры в Сети против оппозиционеров уже применялись, и довольно успешно. Юридическую помощь по делам в виртуальном пространстве получить достаточно сложно, заявила "Независимой газете" вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Елена Авакян.

Последнее исследование Института проблем правоприменения (ИПП) показало, что "в структуре российской виктимизации произошли значительные изменения". Раньше самым распространенным преступлением в Сети была кража, а сегодня это телефонные или онлайн-мошенничества.

По данным исследования, более 7 млн человек в год становятся жертвами преступлений. Поэтому постепенно появляются цифровые права, цифровые финансовые активы, сегодня уже есть проект закона о майнинге и т. д.

Как пояснил федеральный судья в отставке Сергей Пашин, удалённая преступность, рано или поздно, окажется в фокусе внимания правоохранителей. Например, сейчас проходит обкатку комплекс "Досмотр" для скрытного контроля общественных мест.

Согласно предварительным данным, он предназначен для оценки степени опасности человека для окружающих по походке и микромимике. Такие программы неизбежно станут частью нашей жизни, считает кандидат социологических наук Алексей Коршунов. Люди однозначно станут усматривать в таких мерах политический подтекст, но это, скорее, относится к запросам самого общества.

Пашин же предупреждает о возможности коррупционной составляющей — критикам власти такая программа может доставить одни неприятности, и нужно считаться с конституционными правами граждан.

Внедряя такие системы в повседневную жизнь людей, нужно следить, как чиновники будут их использовать.

Руководитель движения "Гражданская солидарность" Георгий Фёдоров уверен, что подобные системы в ближайшее время будут только совершенствоваться — это глобальный тренд. И обществу нужно быть предельно аккуратным с интересами получателей выгод от внедрения технологий.

Об этом же говорил и правозащитник Александр Зимбовский. Нужно четко прописать, что будет, если программа человека посчитает опасным. И если говорить о решениях, которые можно будет принимать "на основе активности в соцсетях", то какие будут последствия?

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