Полузащитник "Спартака" Мартинс о скором возвращении в РФ: "Вернусь в задницу"

Люксембургский футболист Кристофер Мартинс написал странный пост в социальных сетях. Спортсмен заявил о скором возвращении в Россию, которую назвал "задницей".

Полузащитник "Спартака" пообещал болельщикам, что в скором времени опять приедет в Россию, однако для выражения данной мысли он выбрал слова, которые не понравились российским поклонникам футболиста.

"Я скоро вернусь в задницу", — написал Мартинс в разделе сторис.

Спортсмен быстро осознал свою ошибку и исправил публикацию.

"Я скоро вернусь обратно", — гласит скорректированный пост иностранного игрока "Спартака".

В футбольном клубе предположили, что легионер просто неудачно воспользовался онлайн-переводчиком.

"Самое главное, что Мартинс имел добрые намерения, хотел на русском языке успокоить болельщиков, что важнее. Суть важнее формы. Получилось, посмеялись, ну и ладно, все хорошо", — прокомментировал оплошность футболиста пресс-атташе Дмитрий Зеленов.

Ранее сообщалось, что хоккеиста Ивана Федотова, который подписал контракт с клубом НХЛ "Филадельфия Флайерз" и хотел эмигрировать из России, отправили на срочную службу в Североморск.