Собчак о разводе Усманова и Винер: Чтобы вывести её из-под экономического удара

Ксения Собчак высказалась по поводу предположения о том, что Алишер Усманов своим разводом с Ириной Винер пытается спасти жену от западных санкций.

Собчак не верит в то, что развод одной из самых заметных пар России был продиктован необходимостью обойти санкции, под которые попал миллиардер Алишер Усманов.

"Если рассуждать в рамках предположения о том, что развод нужен был, чтобы вывести ее из-под какого-то экономического удара в связи с санкциями, то приходим к выводу, что сила удара оказалась несущественной", — написала журналистка.

Ксения Анатольевна считает, что статус в таких случаях мало что значит, так как Ирина Винер-Усманова "никогда не была приложением к мужу".

Как сообщает Телеграм-канал "База", Алишер Усманов развёлся с женой, президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер после 30 лет брака.

Ранее Винер прокомментировала новость о разводе с Усмановым.