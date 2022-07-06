Жители ХМАО возмутились ведущим в стену поручнем для инвалидов

В Югорске Ханты-Мансийского автономного округа коммунальщики установили поручень для людей с повышенными потребностями и столкнулись с критикой от местных жителей. Выяснилось, что он находится в метре от пандуса, напротив стены, а не двери.

"Это что за удобство? Двери открываются из подъезда справа налево, поручень разместили слева и ещё перед скамейкой!" — сказала горожанка Татьяна Мельник, слова которой приводит muksun.fm.

По данным журналистов, из-за возмущения россиян сотрудники управляющей компании демонтировали поручень. Однако этот шаг жители тоже осудили, отметили в издании.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах инвалиду-колясочнику присылают повестки из военкомата.