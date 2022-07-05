Станислав Садальский высмеял заявление врача-эпидемиолога Геннадия Онищенко. Актёра удивило, кого экс-главный санитарный врач РФ причисляет к нормальным людям.
"Хотите свежего воздуха? Рецепт от Онищенко", — написал звезда фильма "Место встречи изменить нельзя"
Далее артист приводит слова Онищенко, который посоветовал гражданам России совершать пробежки по утрам.
"Если вы, как нормальный человек, встаете в половине четвертого утра, то можно пробежаться по центральной улице — она помыта, ее продуло за ночь и там идеальный воздух", — цитирует слова Онищенко заслуженный артист РСФСР.
Особенно Садальского впечатлили слова о половине четвертого утра.
"Во как они определяют нормальных людей… Перлы Онищенко — лучшее средство от запоров", — написал актёр.
Ранее Садальский прокомментировал заявление Лии Ахеджаковой, которая страшится возвращения Сергея Гармаша в театр "Современник".
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