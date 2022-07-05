Станислав Садальский высмеял заявление врача-эпидемиолога Геннадия Онищенко. Актёра удивило, кого экс-главный санитарный врач РФ причисляет к нормальным людям.

Далее артист приводит слова Онищенко, который посоветовал гражданам России совершать пробежки по утрам.

"Если вы, как нормальный человек, встаете в половине четвертого утра, то можно пробежаться по центральной улице — она помыта, ее продуло за ночь и там идеальный воздух", — цитирует слова Онищенко заслуженный артист РСФСР.