Комик Слава Комиссаренко: "Пошутил про Лукашенко в России, за мной выехало КГБ"

Звезда стендапа Слава Комиссаренко рассказал о своём бегстве из Белоруссии, России и Украины. Комик, за которым открыли охоту КГБ, нашёл пристанище в Польше.

Юморист, который разгневал Александра Лукашенко своими шутками про "чык-чырыка", пытался скрыться в России. Комик поведал, что об опасности его предупредили подписчики в социальных сетях. Они посоветовали Комиссаренко бежать из РФ, так как его начали разрабатывать компетентные органы.

"Я уехал, они приехали через пару часов. Получается, разминулись", — сказал комик на своём концерте в Варшаве.

Комик пожаловался на свою кочевую жизнь.

"Я пошутил про Лукашенко в Белоруссии, мне запретили выступать в Белоруссии. Я пошутил про Лукашенко в России, за мной выехало КГБ. Я уехал в Киев, пошутил про Лукашенко в Украине, началась в…*, я уехал в Польшу", — описал свой непростой путь Комиссаренко.

Юмориста удивляют требования поклонников высказать позицию по поводу спецоперации на Украине.

"Несмотря на то, что в моей жизни происходит вся эта жесть, находятся люди, которые пишут: "Слава, выскажись". Мы хотим понимать твою позицию. Я в уголовном розыске двух стран. Угадайте с трёх раз, какая у меня позиция. Естественно, я вне политики", — пошутил комик.

Комиссаренко обвиняют по 367 статье уголовного кодекса Белоруссии — клевета на Лукашенко.

Ранее белорусский стендап-комик рассказал, почему его ненавидит президент Белоруссии.

* по требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.