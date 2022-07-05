Отдых Николая Баскова в Турции омрачила навязчивая туристка из Украины. Женщина напомнила певцу о том, что на её родине идёт спецоперация.
Николай Басков в цветастой рубахе отплясывал с красивой блондинкой в солнечной Турции, когда его отвлекла туристка с включённой видеокамерой на телефоне. Женщина поначалу вежливо обратилась к артисту.
— Здравствуйте, мы вас очень рады видеть, — начала беседу туристка.
— Взаимно, — ответил исполнитель хита "Шарманка".
— Я из Украины. Россия сейчас бомбит Украину каждый день, а Вы здесь веселитесь. Как Вам нормально веселиться? — поинтересовалась гражданка Незалежной.
— Я отдыхаю, а не веселюсь, — объяснил певец.
— Слава Украине! — ответила артисту женщина.
В конце февраля Николай Басков выступил с пламенной речью в защиту спецоперации на Украине. Певец объяснил, почему Россия действует в рамках устава ОНН.
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