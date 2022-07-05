Баскова в Турции призвала к ответу украинка: "Вам нормально веселиться?"

Отдых Николая Баскова в Турции омрачила навязчивая туристка из Украины. Женщина напомнила певцу о том, что на её родине идёт спецоперация.

Николай Басков в цветастой рубахе отплясывал с красивой блондинкой в солнечной Турции, когда его отвлекла туристка с включённой видеокамерой на телефоне. Женщина поначалу вежливо обратилась к артисту.

— Здравствуйте, мы вас очень рады видеть, — начала беседу туристка. — Взаимно, — ответил исполнитель хита "Шарманка". — Я из Украины. Россия сейчас бомбит Украину каждый день, а Вы здесь веселитесь. Как Вам нормально веселиться? — поинтересовалась гражданка Незалежной. — Я отдыхаю, а не веселюсь, — объяснил певец. — Слава Украине! — ответила артисту женщина.

В конце февраля Николай Басков выступил с пламенной речью в защиту спецоперации на Украине. Певец объяснил, почему Россия действует в рамках устава ОНН.