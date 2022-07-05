Министр Камчатки сравнил бюджетных туристов с саранчой и разозлил россиян

Министра экологии Камчатского края Алексея Кумарькова проверят на соблюдение этики государственного служащего. Он заявил, что бюджетные туристы "за…т" природу.

Кумарькова не обрадовала перспектива встретить на Камчатке туристов, которым предложили посетить Камчатский край за 45 тысяч рублей. Чиновник уверен, что пользы от таких туристов будет мало, а вреда много. Он объяснил, что при таком бюджете туристы в Петропавловске обречены "глотать слюну" из-за высоких цен.

"Какой будет толк для экономики и природы Камчатки, если сюда хлынет саранча нищебродствующих пакетников, жмущихся за каждый рубль? Отличный шанс ничего не заработать, но все окончательно за…ть", — заявил Кумарьков.

Эти слова не понравились россиянам и вызвали гнев камчатского губернатора Владимира Солодова. Он назвал заявления министра экологии хамством. Кумарькову грозят "строгие меры дисциплинарного характера".

В 2021 году камчатский министр уже отличился тем, что назвал один из городов Забайкалья "ж…. мира".