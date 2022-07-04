Сайт шведского гиганта по продаже мебели и товаров для дома IKEA не смог справиться с наплывом покупателей. Клиенты магазина, стремящиеся купить товары по скидке, жалуются на неработающий сайт и приложение.
Интернет-площадки компании, устроившей в России прощальную распродажу, "лёгли" в первые же минуты, как только началась реализация товаров. 5 июля покупатели не смогли приобрести оставшиеся на IKEA товары, так как ресурсы не выдержали колоссальной нагрузки.
Последняя онлайн-распродажа компании в России пошла не по плану.
Ранее гендиректор сети Hoff Максим Гришаков, объяснил, почему уход компании IKEA с российского рынка никому не пойдёт на пользу. Уход шведской фирмы, по мнению Гришакова, приведёт к снижению конкуренции и ухудшению качества продукции.
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