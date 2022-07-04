Шатунов жаловался на усталость в интервью за несколько дней до смерти

Солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов в своём последнем интервью, записанным незадолго до смерти, признавался, что у него нет желания что-нибудь делать.

Юрий Шатунов последнее время был занят судебными тяжбами со своим бывшим продюсером Андреем Разиным. Он пытался отстоять своё право исполнять хиты "Ласкового мая".

В недавнем интервью исполнитель хита "Белые розы" объяснял, что мечтает просто отдохнуть в компании близких людей. Певец жаловался на усталость.

"Я обожаю сидеть дома, никуда не ехать, ничего не делать", — говорил артист.

Последние месяц перед смертью Шатунов активно работал на сцене. На одном из последних своих выступлений он со сцены произнёс слова, которые оказались пророческими.