Солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов в своём последнем интервью, записанным незадолго до смерти, признавался, что у него нет желания что-нибудь делать.
Юрий Шатунов последнее время был занят судебными тяжбами со своим бывшим продюсером Андреем Разиным. Он пытался отстоять своё право исполнять хиты "Ласкового мая".
В недавнем интервью исполнитель хита "Белые розы" объяснял, что мечтает просто отдохнуть в компании близких людей. Певец жаловался на усталость.
"Я обожаю сидеть дома, никуда не ехать, ничего не делать", — говорил артист.
Последние месяц перед смертью Шатунов активно работал на сцене. На одном из последних своих выступлений он со сцены произнёс слова, которые оказались пророческими.
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