Хамзаев обратится к прокурору по вопросу о попытке Федотова откупиться от армии

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что намерен обратиться в военную прокуратуру с просьбой проверить информацию о попытке хоккеиста Ивана Федотова откупиться от службы в армии.

"Я обращусь к военному прокурору, попрошу проверить на коррупционную ёмкость еще этот вопрос. Я имею в виду, откупиться перед своей поездкой", — сказал политик в эфире "Матч ТВ".

По словам парламентария, Федотов должен соблюдать законы РФ и отслужить в армии положенный срок.

"Есть юридические нормы. Шесть лет человек бегал от армии. Что, они шесть лет не знали, что его призвать могут? Когда шли на обострение с ЦСКА, не знали об этом? Знали. И здесь прекрасно понятно, что все бравировали вот этим договором с НХЛ. Два миллиона долларов, полтора", — приводит слова депутата канал.

На прошлой неделе Федотов был задержан по подозрению в уклонении от службы в армии, после медицинского обследования его отправили в Североморск. В прошлом сезоне в составе московского ЦСКА он стал чемпионом России, а в мае подписал контракт с американским клубом "Филадельфия".