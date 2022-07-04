Территория у посольства Великобритании в Москве будет названа в честь Луганской Народной Республики. Этот вариант поддержало более половины жителей столицы, участвовавших в голосовании.
"Горожане решили назвать в честь ЛНР территорию вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат", — говорится в сообщении мэрии Москвы.
Столичные власти уточнили, что всего в голосовании приняли участие более 109 тыс. человек. Почти 57 процентов из них высказались за эту локацию.
По адресу Смоленская набережная, 10 находится посольство Великобритании.
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