Москвичи предложили назвать территорию у британского посольства в честь ЛНР

Территория у посольства Великобритании в Москве будет названа в честь Луганской Народной Республики. Этот вариант поддержало более половины жителей столицы, участвовавших в голосовании.

"Горожане решили назвать в честь ЛНР территорию вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат", — говорится в сообщении мэрии Москвы.

Столичные власти уточнили, что всего в голосовании приняли участие более 109 тыс. человек. Почти 57 процентов из них высказались за эту локацию.

По адресу Смоленская набережная, 10 находится посольство Великобритании.