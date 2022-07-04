Губерниев: у Федотова было три варианта легко "решить вопрос с армией"

Российский хоккеист Иван Федотов, которого обвинили в уклонении от службы в армии, мог заранее легко "решить вопрос", у него было три варианта. Об этом заявил телеведущий Дмитрий Губерниев.

"Нужно спросить у хоккеиста, о чем он думал. Федотову 25 лет, у него было семь лет, чтобы решить вопрос с армией", — передаёт его слова RTVI.

По словам Губерниева, Федотов мог воспользоваться любым из трёх законных вариантов, которые у него были: отслужить в армии или в спортроте, либо пройти обучение на военной кафедре вуза.

"Можно было спокойно пойти служить в спортроту, играя при этом в хоккей. Все эти вопросы нормально решаются. Второй вариант — военная кафедра, третий — срочная служба", — сказал спортивный комментатор.

На прошлой неделе Федотов был задержан по подозрению в уклонении от службы в армии, после медицинского обследования в Военно-морском госпитале Санкт-Петербурга его отправили в Североморск. В прошлом сезоне в составе московского ЦСКА он стал чемпионом России, а в мае подписал контракт с американским клубом "Филадельфия".